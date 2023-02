Trabalhistas seguram lugar de deputado em Inglaterra e resultado dá-lhes esperança a nível nacional

Com 14 mil (62,3%) dos 22 mil votos expressos, o Partido Trabalhista venceu, quinta-feira, a eleição intercalar para substituir uma deputada no círculo inglês de Lancashire Ocidental, no, no norte de Inglaterra. Ashley Dalton renderá a camarada de partido Rosie Cooper na Câmara dos Comuns. Esta última demitiu-se, no outono passado, para assumir um cargo na direção do Serviço Nacional de Saúde.

A vitória de Dalton sobre o conservador Mike Prendergast (5700 votos, 25,4%) representa uma oscilação de dez pontos percentuais a favor dos trabalhistas. Concorreram ainda Jonathan Kay (Reform UK, partido eurocético de direita populista, 4,4%), Jo Barton (Liberais Democratas, 4,1%), Peter Cranie (Verdes, 2,9%) e Howling Laud Hope (Partido Oficial dos Monstros Malucos em Festa, 0,9%). A participação eleitoral foi de apenas 31,4%.

“Hoje o povo de Lancashire Ocidental falou em nome do país. Mandou uma mensagem ao Governo conservador: não tem confiança nele nem no primeiro-ministro para governar”, afirmou a nova deputada, ao celebrar o resultado, citada pelo diário “The Guardian”. “O povo de Lancashire depositou confiança no Partido Trabalhista de Keir Starmer. Demos-lhe esperança na construção de um Reino Unido melhor, o que significa um Lancashire melhor.”

50%-26% nas sondagens nacionais

Por serem caracterizadas por grande liberdade de escolha (o eleitor não se sente compelido ao voto útil, ou tático, por exemplo), as eleições intercalares são vistas como bom barómetro do sentimento popular. Com os estudos de opinião nacionais a dar perto de 50% de intenções de voto aos trabalhistas, contra 26% para os conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak, a oposição ganha ânimo com os números de quinta-feira. Contudo, não estão previstas legislativas até final de 2024.

“São tempos difíceis para o nosso país. Tive centenas de conversas com eleitores e sei quão dura se tornou a vida e as escolhas impensáveis que as pessoas têm de enfrentar”, reconheceu Dalton. Promete melhorar os transportes públicos, aumentar o policiamento e apoiar os cidadãos na presente crise de custo de vida.

Ativista de causas sociais há 30 anos, a nova deputada aderiu ao Partido Trabalhista na faculdade. O assento parlamentar é do Labour desde que o círculo eleitoral de Lancashire Ocidental foi criado, em 1992. Esta é a quinta eleição intercalar vencida pelos trabalhistas desde as legislativas de 2019, em 13 já realizadas. Só cinco delas levaram a mudanças de cor política: três a favor dos liberais e uma a favor dos trabalhistas (sempre a expensas dos conservadores) e uma conquista dos conservadores aos trabalhistas.