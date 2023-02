Catargate: Autoridades belgas detêm eurodeputado para interrogatório

O eurodeputado belga Marc Tarabella foi esta sexta-feira detido para interrogatório, ao mesmo tempo que foram feitas novas buscas no âmbito do escândalo de corrupção 'Catargate' que abalou o Parlamento Europeu (PE), anunciou a Procuradoria-geral belga.

Tarabella, a quem foi recentemente levantada a imunidade parlamentar, é suspeito de envolvimento num escândalo de corrupção, tendo, segundo a imprensa belga, sido levado para interrogatório às 6h00 da manhã (5h00 em Lisboa), na qualidade de suspeito.

As buscas decorreram num cofre bancário em Liége (80 quilómetros a norte de Bruxelas), pertencente ao eurodeputado do grupo S&D, e as instalações da Câmara Municipal de Anthisnes, a que Tarabella preside.

Tarabella foi denunciado por Pier Antonio Panzeri - ex-eurodeputado socialista italiano no grupo político dos Socialistas e Democratas (S&D), na anterior legislatura -, como tendo recebido cerca de cem mil euros para 'suavizar' as suas posições em relação ao Catar e à organização do Mundial de futebol em 2022.

O PE levantou, no início do mês, a imunidade parlamentar de Tarabella (que foi entretanto afastado do PS belga e do grupo euro parlamentar S&D, integrando agora o dos Não Inscritos), e do italiano Andrea Cozzolino, também nos Não Inscritos e eleito pelo Partido Democrático.

O escândalo rebentou no início de dezembro de 2022, após as autoridades terem realizado uma série de buscas em Bruxelas e Itália e apreendido centenas de milhares de euros.

Quatro pessoas foram acusadas de corrupção, lavagem de dinheiro e de integrarem uma organização criminosa: a eurodeputada grega (afastada do cargo de vice-presidente do PE e dos S&D) Eva Kaili, o seu marido e assistente parlamentar Francesco Giorgi, o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri e o responsável de uma ONG Niccolo Figa-Talamanca.

Entretanto, Panzeri fez um acordo com a Procuradoria belga, passando a ser informador em troca de uma redução da pena.