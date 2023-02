Amesterdão vai proibir consumo de canábis em espaços públicos

Amesterdão anunciou um plano destinado a combater os efeitos negativos do turismo de massas na capital neerlandesa, que prevê a proibição do consumo de canábis em espaços públicos e a limitação dos horários para restaurantes ou locais de prostituição.

As medidas anunciadas esta quinta-feira pela Câmara Municipal de Amesterdão devem entrar em vigor a partir de meados de maio, noticiou a agência Europa Press.

A proibição de fumar na rua visa corresponder às contínuas e crescentes críticas dos moradores.

"Se o incómodo não diminuir o suficiente, vamos investigar se podemos proibir o fumo nas esplanadas dos 'coffee-shops'", alertaram as autoridades da capital, em comunicado.

Da mesma forma, a Câmara de Amesterdão informou que a limitação dos horários para os restaurantes e locais de prostituição será aplicada durante os fins de semana.

Também está a ser definido um calendário para a proibição da venda de bebidas alcoólicas, bem como o seu consumo na via pública, para o qual serão tomadas "medidas contra os vendedores ambulantes".

"Estas medidas propostas para o Red Light District devem neutralizar ainda mais o enorme inconveniente, especialmente à noite", defendeu o município de Amesterdão.

Esta autarquia acrescentou que os novos regulamentos para o conhecido bairro da capital neerlandesa também incluem a limitação do trânsito num único sentido e a possibilidade de encerrar as ruas do Red Light District "durante os períodos de atividade máxima".

"Os moradores do centro histórico sofrem muito com o turismo de massa e o abuso de álcool e drogas nas ruas. Os turistas também atraem vendedores ambulantes que, por sua vez, causam crime e insegurança", argumentou a Câmara de Amesterdão.