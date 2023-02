Polícia tirou fotografias com Tyre Nichols após agressão para partilhar com colegas e uma conhecida

Novos documentos divulgados pelo comité disciplinar que está a investigar a morte de Tyre Nichols revelam mais pormenores sobre o espancamento brutal que resultou na morte do afroamericano.

Segundo a polícia de Memphis, no Tennessee, o agente Demetrius Haley posou para fotografias ao lado de Tyre Nichols, enquanto este estava apoiado contra o carro da polícia após a agressão. As imagens foram depois partilhadas pelo agente com outros membros da polícia e com uma mulher sua conhecida.

“A sua conduta em serviço foi injusta, flagrantemente antiprofissional e imprópria para um funcionário público sob juramento”, indica o documento citado pelo The Guardian. O comité disciplinar pede que seja retirada a certificação profissional aos cinco envolvidos, impedindo-os de voltarem a trabalhar nas forças de segurança.

De acordo com a publicação britânica, este pedido já foi assinado pelo chefe da polícia de Memphis. Cinco agentes envolvidos no ataque já tinham sido despedidos e enfrentam acusações de homicídio em tribunal.

mpd

Em causa está a brutal agressão a Tyre Nichols, que ocorreu a 7 de janeiro durante uma operação stop. O afro-americano viria a morrer três dias mais tarde, no hospital.

Os documentos divulgados esta terça-feira indicam que Demetrius Haley conduzia um veículo que não tinha marcações que permitissem identificá-lo como sendo um carro da polícia e vestia uma camisola com capuz preta. O agente forçou Tyre Nichols dizendo palavrões e de seguida pulverizou-o com um spray, que continha um químico que provoca irritação, diretamente nos olhos do afroamericano.

A investigação revela que o polícia nunca disse ao condutor o motivo para ter sido parado ou que estava detido. Também não estava a utilizar a câmara corporal, mas estava ao telefone com alguém que ouviu toda a altercação.

Tyre Nichols terá fugido dos agentes, mas foi parado a poucos quarteirões de distância do local onde tinha sido parado. Demetrius Haley agrediu-o no torço, enquanto outros agentes o algemavam. Foi posteriormente agredido por vários agentes com socos, pontapés e bastões, inclusivamente na cara.

Um dos acusados alega que Tyre Nichols tentou agarrar a arma de um dos agentes, mas as imagens de uma câmara de segurança nas imediações do local da agressão não corroboram esta versão.

Além dos cinco acusados, a polícia admite que até 13 agentes poderão vir a ser alvo de processos disciplinares relacionados com este caso. Um sexto agente já foi despedido pelo seu envolvimento e os dois primeiros paramédicos a chegar ao local também foram suspensos por falharem no socorro prestado.

A morte às mãos da polícia gerou uma nova onda de indignação e protestos nos EUA. Os manifestantes voltaram a pedir uma reforma do funcionamento da polícia.