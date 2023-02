Lidar com o legado da escravatura: “Trabalhamos com a História para desenvolver práticas descolonizadoras”

Gabrielle Miller trabalha com navios de tráfico de escravos afundados. No contexto do Slave Wrecks Project, promove e integra uma comunidade internacional formada pela diáspora africana de outros séculos, que agora pretende contar a “outra história”. Miller é arqueóloga subaquática e responsável de programa no Centro para o Estudo da Escravatura Global no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana da Smithsonian Institution, em Washington.

