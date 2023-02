Discurso do Estado da União: Biden, o otimista, revisitou promessas como “acabar com o cancro”

No início de cada ano, o Presidente dos Estados Unidos profere o discurso do Estado da União perante uma sessão conjunta do Congresso, na presença das chefias militares, bem como dos juízes do Supremo Tribunal. Os convidados da primeira-dama variam, dependendo da agenda.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler