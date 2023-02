Pelo menos 40 mortos em deslizamento de terras no sul do Peru

Pelo menos 40 pessoas morreram devido ao deslizamento de terras em várias cidades da província de Camaná, região de Arequipa, no sul do Peru, adiantaram esta segunda-feira as autoridades locais.

Fontes da Defesa Civil confirmaram à rádio RPP que cerca de 200 casas pré-fabricadas foram arrasadas em Secocha, uma das principais cidades afetadas, noticiou a agência Europa Press.

O governo regional prepara-se para enviar brigadas de emergência e materiais de apoio ao local dos eventos, para socorrer cerca de 2000 famílias afetadas. A população das localidades afetadas já está em estado de alerta devido ao receio de novos deslizamentos e algumas das famílias mudaram-se para áreas mais altas.

O governador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informou que vai solicitar a declaração de zona de emergência, pelos danos causados em pelo menos sete províncias da região.

Em Arequipa, os primeiros deslizamentos de terra e pedras ocorreram no domingo, devido às chuvas torrenciais, noticiou a agência France-Presse (AFP).