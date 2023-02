Países enviam ajuda especializada para resgatar sobreviventes na Turquia e Síria

Vários países estão a enviar ajuda e pessoal especializado, como engenheiros estruturais, soldados e socorristas, para a Turquia e a Síria para resgatar sobreviventes dos sismos que atingiram os dois países na segunda-feira.

A União Europeia (UE) mobilizou equipas de busca e salvamento para ajudar a Turquia, enquanto o sistema de satélites Copernicus foi ativado para fornecer serviços de mapeamento de emergência. Pelo menos 13 países-membros da UE ofereceram assistência.

Uma equipa de 53 elementos da Proteção Civil, GNR e emergência médica de Portugal parte na quarta-feira para a Turquia para apoiar os esforços de busca e salvamento das vítimas. Além dos 53 elementos, Portugal enviará também equipamento de busca e salvamento, mas não equipamento pesado.

A Grécia vai enviar para a Turquia uma equipa com 21 socorristas, dois cães de busca e um veículo especial de resgate, além de um engenheiro estrutural, cinco médicos e especialistas em planeamento sísmico.

A agência de proteção civil THW da Alemanha está a enviar hoje uma equipa de resgate de 50 membros para a Turquia. Uma equipa do grupo International Search and Rescue Germany, com 42 especialistas e sete cães, já está a caminho de Kirikhan, perto da fronteira com a Síria. A Alemanha também está a preparar entregas de geradores de emergência, tendas, cobertores e equipamentos de tratamento de água.

Os Estados Unidos estão a coordenar a assistência imediata à Turquia, incluindo equipas para apoiar os esforços de busca e resgate. Da Califórnia, partirão cerca de 100 bombeiros e engenheiros estruturais do condado de Los Angeles, juntamente com seis cães de busca.

Equipas de resgate do Ministério de Emergências da Rússia foram enviadas para a Síria, onde militares russos deslocados naquele país já enviaram 10 unidades com 300 pessoas para ajudar na remoção de escombros e busca por sobreviventes. Os militares russos estabeleceram pontos para distribuir assistência humanitária.

O Reino Unido vai enviar 76 especialistas em busca e resgate com equipamentos e cães, bem como uma equipa médica de emergência, para a Turquia. O Reino Unido também diz que está em contacto com a ONU para enviar apoio às vítimas na Síria.

A França irá a enviar equipas de resgate para a Turquia e a Jordânia enviará ajuda de emergência à Síria e à Turquia por determinação do rei Abdullah II.

A Índia também vai enviar 100 equipas de busca e resgate da sua Força de Resposta a Desastres Naturais para a Turquia, bem como cães de busca e equipamentos necessários para o socorro das vítimas e equipas médicas, paramédicos e medicamentos essenciais.

A Coreia do Sul enviará uma equipa de busca e resgate com 60 especialistas em resgate, 50 soldados e ainda meios médicos para a Turquia, enquanto Taiwan enviará 130 membros do grupo de resgate, cinco cães de busca e 13 toneladas de equipamentos para a Turquia. O ministro do Interior, Lin Yu-chang, disse que o primeiro grupo partiu na noite de segunda-feira e outro foi hoje enviado. Taiwan disse anteriormente que doaria 200 mil dólares (186 mil euros).

O ministro dos Negócios Estrangeiros do México disse que o país enviará equipamentos e especialistas em resgate à Turquia, assim como o Egito prometeu ajuda humanitária urgente ao país.

A Síria, devastada por uma guerra há quase 12 anos, pediu que as Nações Unidas e os seus membros ajudem nos esforços de resgate, serviços de saúde, abrigo e ajuda alimentar. Tanto o território controlado pelo Governo como a região controlada pela oposição foram atingidos pelos terramotos.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha enviou material cirúrgico suficiente para tratar 100 pessoas a um dos hospitais públicos da cidade síria de Aleppo. Mais equipamentos médicos estão a caminho de Aleppo, Latakia e Tartus. A Cruz Vermelha também está a doar alimentos enlatados, cobertores, colchões e outros itens essenciais para distribuição nos muitos abrigos que estão a ser montados nas áreas afetadas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano, Riad Malki, disse que a Autoridade Palestiniana enviará duas missões humanitárias para ajudar na Síria e na Turquia. As missões de socorro incluirão defesa civil e equipas médicas.

A Cruz Vermelha da China vai doar ao Crescente Vermelho Turco e ao Crescente Vermelho Sírio 200.000 dólares (186.000 euros) a cada uma das instituições de assistência humanitária.