Presidência de Chipre apenas ficará decidida numa segunda volta eleitoral

O ex-chefe da diplomacia de Chipre Nikos Christodoulides venceu, este domingo, as eleições presidenciais, mas ficou muito aquém do resultado necessário para evitar uma segunda volta, que se realizará no próximo domingo.

Christodoulidis obteve mais de 31% dos votos, de acordo com os mais recentes resultados apurados.

No segundo lugar, com 29% dos votos, ficou o candidato apoiado pelo principal partido da oposição ao Governo, Andreas Mavroyiannis, que também disputará a segunda volta.

Averof Neophytou, líder do partido que apoia o Governo, fica de fora da segunda volta, depois de ter conseguido pouco mais de 26%, segundo dados oficiais divulgados pela estação de televisão pública.

Os três principais candidatos são vistos como uma espécie de solução de continuidade do Presidente cessante, Nicos Anastasiades, que deixa o poder após dois mandatos.

Embora Mavroyiannis concorra com o apoio da oposição governamental, foi ele quem funcionou como negociador-chefe de Anastasiades nas conversações para resolver o conflito histórico com o Chipre do Norte – a República Turca do Chipre do Norte -, reconhecido apenas pela Turquia.