Pelo menos 12 civis morreram em ataque 'jihadista' no norte do Burkina Faso

Pelo menos 12 civis morreram no sábado num ataque a uma localidade por alegados militantes ‘jihadistas’ no norte de Burkina Faso, informaram, este domingo, forças de segurança locais.

"No sábado à tarde, homens armados atacaram Bani", uma localidade situada a cerca de 40 quilómetros de Dori, na região do Sahel, disse uma fonte de segurança.

Uma outra fonte referiu a morte de 12 civis, numa primeira avaliação, havendo a suspeita de que o número de vítimas possa aumentar nas próximas horas.

As autoridades do Burkina Faso acreditam que se tratou de um dos mais pesados ataques dos movimentos ‘jihadistas’ que operam na região, nos últimos tempos.

Há duas semanas, os ‘jihadistas’ foram acusados de terem raptado cerca de 50 mulheres também no norte do Burkina Faso, na região do Sahel, onde os terroristas têm operado com frequência.

De acordo com as Nações Unidas, quase um milhão de pessoas vivem no norte ou leste do país, em zonas fortemente afetadas por ataques de grupos ‘jihadistas’, desde 2015, que já fizeram milhares de mortes e provocou a deslocação de quase dois milhões de deslocados.