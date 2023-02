Governo etíope anuncia envio de ajuda financeira para a região de Tigray

O Governo etíope anunciou, este sábado, o início do envio do equivalente a cerca de 83 milhões de euros para a capital da região de Tigray, para restabelecer os serviços bancários nesta zona devastada pela guerra.

O conselheiro nacional Redwan Hussei escreveu, este sábado, na rede social Twitter que o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, já ordenou a transferência de fundos, que deverão começar a ser distribuídos na segunda-feira.

O Governo determinou ainda que, a partir de sábado, a transportadora aérea nacional Ethiopian Airlines vai aumentar de três para cinco os voos diários para a região.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro reuniu-se com líderes da região de Tigray pela primeira vez desde um acordo de paz assinado em novembro, após um sangrento conflito entre o Governo federal e os rebeldes nesta zona do norte da Etiópia.

O acordo de paz de 02 de novembro, assinado em Pretória, África do Sul, prevê o desarmamento total das forças rebeldes, a restauração da autoridade federal em Tigray e a reabertura do acesso a esta região, que tinha ficado isolada do mundo desde meados de 2021.

Desde que o acordo foi assinado na capital sul-africana, os combates cessaram e as entregas de ajuda a Tigray foram retomadas, para atender a uma severa escassez de alimentos, combustível, dinheiro e medicamentos.

O conflito armado - que eclodiu em novembro de 2020, entre forças do Governo federal da Etiópia e movimentos separatistas - causou cerca de meio milhão de mortes, obrigou à deslocação de mais de dois milhões de pessoas e deixou centenas de milhares em condições de quase fome, segundo a ONU.