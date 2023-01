Um morto e quatro feridos em ataque num salão de 'shisha' no Texas

Um jovem morreu e quatro ficaram feridos na sequência de um ataque com uma arma num bar de 'shisha' em Austin, capital do estado norte-americano do Texas, disseram na segunda-feira as autoridades locais.

A vítima mortal dos disparos é Brayden Bolyard, um aluno do ensino secundário de 17 anos, informou, em comunicado, a polícia de Austin, acrescentando que os quatro feridos estão a receber tratamento hospitalar.

As autoridades identificaram um suspeito com "histórico em comum com uma das vítimas". Este terá abandonado o local depois de abrir fogo no salão de 'shisha', no sábado à noite, indicou a polícia.

A administração escolar da cidade de Jarrell, a norte de Austin, afirmou, em comunicado, estar "profundamente triste" com a perda de um dos alunos da região.

Entretanto, dez pessoas ficaram feridas, duas das quais gravemente, ataque na segunda-feira, em Lakeland, no estado da Florida (sudeste), alegadamente relacionado com o tráfico de marijuana, disseram as autoridades locais.

Quatro pessoas poderão estar envolvidas nos disparos, de acordo com a polícia, que está a tentar localizar o veículo envolvido no incidente.