Três feridos num ataque com faca em estação de metro de Bruxelas

Três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, num ataque com faca numa estação de metro junto da Comissão Europeia, em Bruxelas, mas as autoridades, que prenderam o agressor, não consideram um ato terrorista.

Os primeiros indícios não sugerem que se trata de um ato terrorista, disseram fontes do Ministério Público à televisão pública RTBF.

A televisão acrescentou que as forças de segurança já tinham referências do suspeito, um homem de 30 anos, mas não por assuntos relacionados com terrorismo ou extremismo.

O ataque ocorreu cerca das 18h00 horas locais (17h00 em Portugal) na estação de metro Schuman de Bruxelas, localizada entre a sede da Comissão Europeia e a sede do Conselho da União Europeia (UE), onde na altura se realizava uma reunião dos ministros da agricultura da UE.

O suspeito, armado com uma faca e altamente agitado segundo testemunhas, feriu ligeiramente duas pessoas e feriu gravemente uma terceira, cuja vida está em perigo, antes que um grupo de polícias armados o pudesse deter.

As autoridades bloquearam temporariamente a saída do edifício do Conselho da UE, que conduzia à área onde os serviços médicos estavam a tratar um ferido, e o serviço da estação de metro esteve interrompido.