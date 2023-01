Rei Carlos III pede a arcebispo que consiga acordo para Harry estar presente na sua coroação

O rei Carlos III terá pedido ao arcebispo de Canterbury para intermediar um acordo com o príncipe Harry de forma a que o filho compareça à sua coroação, em maio. De acordo com o jornal “Daily Mail”, o monarca britânico consultou Justin Welby para que o arcebispo consiga fazer o filho mais velho do rei, William, superar a resistência em relação à presença do irmão.

A cerimónia da coroação será integrada num fim de semana de festividades, que inclui uma procissão a partir do Palácio de Buckingham, um dia de voluntariado dedicado à “nação” e um concerto no Castelo de Windsor. Foram fontes próximas ao Palácio de Lambeth que adiantaram que o rei Carlos III quer que os duques de Sussex compareçam à cerimónia, marcada para 6 de maio na Abadia de Westminster.

Depois de Harry ter lançado o livro “Spare”, com histórias reveladoras acerca da monarquia e da relação entre o duque e outros familiares, a imprensa britânica tem especulado quanto à comparência do filho mais novo do rei na coroação. Na obra, Harry acusa William de o atacar e afirma que a família real terá sido responsável pela publicação de conteúdos negativos sobre Meghan. Restam agora dúvidas não só sobre se Harry e Meghan estarão presentes, mas também sobre em que condições os duques de Sussex participarão no evento.

Fontes ouvidas pelo “Daily Mail” referem que a “família está dividida”, pelo que Harry “estará a ser aconselhado a deixar a decisão para o último minuto”. As negociações estarão, por isso, a complicar-se, noticia o jornal.

Uma sondagem, da Ipsos para o “Evening Standard”, realizada junto da população britânica, apurou que dois terços das pessoas consideram que o duque de Sussex deveria ser convidado para a coroação do rei. Por outro lado, 30% das pessoas discordam, defendendo que, após as revelações do seu livro, Harry deveria manter-se distante.