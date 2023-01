Luso-venezuelano Carlos de Andrade vai dirigir polícia de Guaicaipuro

O advogado e inspetor luso-venezuelano Carlos de Andrade vai assumir as funções de diretor da Polícia Municipal de Guaicaipuro, em Los Teques, no estado venezuelano de Miranda.

O anúncio foi feito pelas autoridades policiais venezuelanas e o luso-venezuelano substitui o comissário Nicolás Zapata na direção daquele organismo municipal, a sul de Caracas.

A sua nomeação decorre também do plano de segurança do Governo municipal e das orientações do Presidente da Venezuela Nicolás Maduro.

A zona onde vai atuar é habitada por um número significativo de portugueses.

"O Instituto Autónomo da Polícia Municipal de Guaicaipuro (Poliguaicaipuro) tem novo diretor. O secretário de segurança cidadã, Carlos de Andrade foi nomeado diretor de Poliguaicaipuro, como parte de um plano de segurança do Governo municipal, liderado pelo alcaide Farith Fraija, em concordância com as diretrizes dadas pelo Presidente Nicolás Maduro em esta matéria", explica aquele organismo policial numa mensagem publicada no Instagram.

Segundo Farith Fraija, as novas funções do luso-descendente são uma "peça chave para avançar em matéria de segurança nas sete paróquias (regiões) do município, assumindo também a coordenação da Sala Situacional".

Por outro lado, na sua conta do Instagram, Carlos de Andrade diz tratar-se "de um novo desafio e uma maneira de unificar, em uma só linha, as estratégias de segurança municipal".

Carlos Andrade foi nomeado chefe de Segurança Cidadã em março de 2021, quando passou a dirigir os organismos locais de Proteção Civil, '+Salud Guaicaipuro', Estradas e Transportes, e o gabinete Municipal Antidrogas.