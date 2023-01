Detido em Espanha suspeito de enviar cartas com explosivos a embaixadas e Pedro Sánchez

Foi detido na região espanhola de Castela e Leão um homem de 74 anos. A polícia suspeita que tenha sido o autor do envio de cartas com explosivos a embaixadas e membros do Governo no final de 2022.

O homem foi detido na localidade de Miranda de Ebro, Burgos, norte de Espanha. É o único suspeito nocaso das cartas com material pirotécnico, disseram fontes da Polícia Nacional espanhola, citadas pelos meios de comunicação social locais. É um reformado de 74 anos, disseram as mesmas fontes, sem darem mais detalhes.

Seis cartas com material explosivo foram enviadas em Espanha, no final de novembro e início de dezembro, às embaixadas da Ucrânia e dos Estados Unidos em Madrid, ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez, à ministra da Defesa, Margarita Robles, a um centro de satélites instalado numa base militar e a uma empresa de armamento.

Um homem ficou ferido sem gravidade na embaixada da Ucrânia em Madrid, devido à explosão do artefacto que estava dentro do envelope. Nos restantes casos, não houve feridos e as cartas foram intercetadas por serviços de segurança antes de serem abertas.

Logo na altura, as autoridades espanholas disseram que as características dos envelopes e o conteúdo (material explosivo usado habitualmente na pirotecnia) eram similares em todos os casos.