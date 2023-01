Restabelecido abastecimento de energia elétrica na maioria das cidades do Paquistão

O abastecimento de energia elétrica foi restabelecido hoje na maioria das cidades do Paquistão, um dia depois de um 'apagão' em grande parte do país, de 220 milhões de habitantes.

A eletricidade regressou a Karachi e Lahore durante a noite de segunda-feira, mas continuaram a subsistir falhas a nível local.

O abastecimento de energia foi restabelecido na capital, Islamabad, e outras cidades, incluindo Rawalpindi, Quetta, Peshawar e Gujranwala, ao contrário de algumas zonas rurais do Paquistão.

Os cortes de energia são frequentes no Paquistão, que enfrenta uma crise energética crónica há anos e cujo sistema de distribuição é complexo e desatualizado.

Um apagão semelhante, em janeiro de 2021, mergulhou a maior parte do país na escuridão durante várias horas, depois de uma avaria no sul do país ter desencadeado uma reação em cadeia em várias centrais elétricas.

Os cortes de energia são um problema recorrente no Paquistão. Mas a situação deteriorou-se ainda mais nos últimos meses, com a situação financeira do país a agravar ainda mais as dificuldades de fornecimento de energia.

As famílias foram afetadas, mas também a indústria, por exemplo no setor têxtil, que representa cerca de 60% das exportações do Paquistão.

Em maio de 2018, outro grande 'apagão' afetou o país, com a eletricidade a permanecer parcialmente cortada durante mais de nove horas.

Em 2015, 80% do país, incluindo as grandes cidades, ficaram mergulhadas na escuridão devido a um corte de energia causado, segundo o Governo, por um ataque separatista contra uma linha de alta tensão num distrito remoto da província do Baluchistão.

O 'apagão', um dos piores da história do Paquistão, afetou mesmo um dos aeroportos internacionais.