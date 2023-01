Aborto agita início da maratona eleitoral espanhola de 2023

A polémica sobre o direito a interromper uma gravidez, com todas as suas ramificações, irrompeu de modo inesperado no debate político espanhol, contaminando-o. Um episódio aparentemente menor, na comunidade autónoma de Castela e Leão — governada por uma coligação entre o Partido Popular (PP, centro-direita) e o Vox (extrema-direita) — revelou a dificuldade do novo chefe do PP, Alberto Núñez Feijóo, em cumprir as promessas de centrismo e moderação com que foi eleito.

