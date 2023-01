Atirador invade festa em Los Angeles durante celebrações do Novo Ano chinês. Pelo menos 9 pessoas morreram

Os incidentes decorreram em Monterey Park, num clube de dança dos arredores de Los Angeles e terão feito, de acordo com o Los Angeles Times, pelo menos 9 mortos e vários ferido.



Ainda não há muitas informações sobre a origem dos disparos mas, de acordo com testemunhas ouvidas pelo jornal, um atirador terá entrado no espaço que fica perto do local onde milhares de pessoas tinha dado início às celebrações do Novo Ano chinês e disparado uma arma.



A polícia ainda se encontra no local. Vários feridos começaram a dar entrada nos hospitais locais e desconhece-se se o autor dos disparos foi detido.