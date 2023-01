Atirador invade festa em Los Angeles durante celebrações do Novo Ano chinês. Pelo menos 10 pessoas morreram

Os incidentes decorreram em Monterey Park, num clube de dança dos arredores de Los Angeles e terão feito, de acordo com o “Los Angeles Times”, pelo menos 10 mortos e uma dezena de feridos.



Ainda não há muitas informações sobre a origem dos disparos mas, de acordo com testemunhas ouvidas pelo jornal, um atirador terá entrado no espaço, que fica perto do local onde milhares de pessoas tinham dado início às celebrações do Novo Ano chinês, e disparado uma arma.

Citado pela CNN, o chefe da polícia do condado de Los Angeles, Robert G. Luna, referiu que o atirador foi descrito como sendo de origem asiática, com uma idade compreendida entre os 30 e os 50 anos. No entanto, há testemunhas que apresentaram “descrições diferentes”. Também sublinhou que “ainda é cedo para concluir que se tratou de um crime de ódio".



As operações policiais ainda decorrem. Desconhece-se se o autor dos disparos foi detido. As pessoas que ficaram feridas foram transportadas para o hospital: algumas estão estáveis e outras em estado crítico. Entre as vítimas mortais, encontravam-se cinco homens e cinco mulheres, cujos nomes ainda não foram revelados.

Pouco depois do ataque, um homem, também descrito como asiático, foi visto com uma arma noutra

discoteca na cidade próxima de Alhambra. A polícia está a investigar se os dois incidentes estão relacionados.

Monterey Park situa-se a cerca de 11 quilómetros do centro de Los Angeles; a população da cidade é maioritariamente ásio-americana, correspondendo a 65% do total de residentes, refere o jornal britânico “The Guardian”, citando os censos norte-americanos.