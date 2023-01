Reino Unido: Carlos III ignora livro de Harry. Sondagem mostra que faz bem

Na semana em que saíram as mui esperadas memórias de Harry Windsor, paira no Reino Unido uma sensação de fastio com as revelações do filho mais novo do rei. A imprensa britânica é sobretudo crítica, o palácio de Buckingham recusa-se a reagir.

As mais de 400 páginas da versão original de “Spare” (à letra, sobresselente; na edição portuguesa da Objetiva, o título é “Na Sombra”) tanto incluem acontecimentos badalados como informações menos conhecidas e caricatas. Por ali passa o acosso mediático que o príncipe afirma tê-lo levado a decidir mudar-se para a Califórnia em 2020; o seu receio de que a mulher, Meghan Markle, tivesse destino semelhante ao da mãe, Diana — que morreu num acidente de viação em Paris, em 1997, num carro perseguido por paparazzi —; ou a quebra das relações com o pai Carlos III e o irmão William (incluindo altercação física com este), que o autor pinta como incompreensivos e pouco solidários, quando não conspiradores. Harry, que redigiu o livro com o ghostwriter premiado JR Moehringer, é duro com a madrasta Camila, alegando que os ataques a Markle se destinavam a evitar que fizesse sombra à agora rainha consorte.