António Guterres prolonga Tribunal Especial para o Líbano até final do ano

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, prolongou até ao final do ano o mandato do Tribunal Especial para o Líbano, que investigou o assassinato do antigo primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse na quinta-feira que um plano, desenvolvido e acordado pelas Nações Unidas e pelo Governo do Líbano, irá concluir os trabalhos não judiciais até 31 de dezembro.

Os trabalhos incluem preservar registos e arquivos, responder a pedidos de informação e assegurar a proteção e apoio das vítimas e testemunhas que cooperaram com o tribunal, disse Dujarric. O mandato do tribunal iria terminar no final de fevereiro.

Com sede na Holanda, o Tribunal Especial condenou em junho, ‘in absentia’, dois membros do grupo terrorista Hezbollah a prisão perpétua por cinco crimes ligados ao assassinato de Hariri e de mais 21 pessoas, em 2005, num atentado à bomba na marginal de Beirute que causou ainda 226 feridos.

O tribunal tem vindo a enfrentar problemas financeiros, dado que o Líbano, que é responsável por 49% das despesas, se encontra numa severa crise económica e financeira, e que os restantes 51% resultam de contribuições voluntárias, que não têm surgido apesar de apelos do secretário-geral.