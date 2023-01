Jack Ma: o afastamento de um milionário que criticou o poder

A falta de livros em inglês levou-o a oferecer-se como guia a turistas de um hotel em Hangzhou. Foi com eles que aprendeu a língua, e a diferença entre o que lhe contavam e o que aprendera com a família e na escola abriu-lhe horizontes. “Agora tenho um hábito: uso a minha mente independentemente do que vejo ou leio”, disse Jack Ma em entrevista ao jornalista Charlie Rose, no Fórum Económico Mundial de 2015.

