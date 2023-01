Seis pessoas esfaqueadas em estação de comboios de Paris

Seis pessoas foram esfaqueadas hoje por um homem, que foi imediatamente dominado pela polícia, numa estação de comboios em Paris, segundo um novo balanço da polícia e procuradoria francesas, citadas pela agência de notícias AFP.

Segundo as autoridades, as seis pessoas esfaqueadas sofreram ferimentos ligeiros. O atacante foi alvejado pela polícia e, segundo o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, está "entre a vida e a morte" no hospital.

O balanço anterior das autoridades francesas indicava cinco feridos.

Segundo o jornal francês “Le Figaro”, a polícia de Paris disse que o incidente ocorreu no início da manhã, por volta das 6h40 (5h40 em Lisboa), e que um agente ficou ferido.

Até ao momento, não há evidências que sugiram tratar-se de um ataque terrorista, de acordo com uma fonte ouvida pela AFP, que refriu que essa hipótese "não é privilegiada".

Na rede social Twitter, o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, agradeceu a "reação corajosa e eficaz" das forças de segurança, que "neutralizaram rapidamente" o homem na estação Gare du Nord.

De acordo com uma fonte policial citada pelo “Le Figaro”, o agente da polícia ferido foi alvejado pelas costas e não estava ao serviço, mas usava um colete à prova de bala.

A companhia ferroviária estatal SNCF explicou que os feridos foram retirados da estação logo após a chegada dos serviços de emergência ao local do ataque. A área foi isolada, mas o serviço ferroviário continuou a funcionar com normalidade. Já foi aberta uma investigação.

A Gare du Nord serve como terminal para várias linhas de caminhos-de-ferro nacionais e suburbanas, bem como internacionais, incluindo o que liga Paris a Bruxelas e o Eurostar entre Paris e Londres.

