Brasil escolhe a cidade amazónica de Belém para a COP30 em 2025

O Governo brasileiro escolheu a cidade amazónica de Belém, capital do estado do Pará, para acolher a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), em 2025, anunciou esta quarta-feira o Presidente do Brasil.

"O Itamaraty [Ministério das Relações Exteriores] formalizou a cidade de Belém como a cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP30 em Belém", disse Lula da Silva, num vídeo partilhado nas redes sociais. "Espero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP", acrescentou.

Ao lado, o governador do estado do Pará, agradeceu ao Governo pelo gesto e salientou que Belém tem "portas abertas" para debater a Amazónia, "discutir o clima do mundo e encontrar soluções".

Lula da Silva já tinha manifestado o seu desejo de acolher a conferência sobre o clima em novembro passado durante a sua participação na COP27 no Egito, que foi a sua primeira viagem internacional após vencer as eleições de outubro contra Jair Bolsonaro, que procurava ser reeleito.

Em 01 de janeiro, no seu discurso de tomada de posse, o chefe de Estado brasileiro afirmou que "não tolerará" a destruição da Amazónia, cujas taxas de desflorestação dispararam durante os quatro anos de administração de Bolsonaro (2019-2022).

De acordo com organizações ambientais, a desflorestação na Amazónia brasileira aumentou 60% durante a administração de Bolsonaro em comparação com os quatro anos anteriores, quando Dilma Rousseff e Michel Temer governaram.

Luiz Inácio Lula da Silva, que ocupará a presidência do Brasil até 04 de janeiro de 2027, também se comprometeu a pôr fim à exploração ilegal de minas e a proteger os povos indígenas, fornecendo-lhes mais recursos para cuidarem das suas terras.