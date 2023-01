Morreu Constantino II, o último rei da Grécia e tio de Felipe VI de Espanha

O último rei da Grécia, Constantino II, irmão de Sofia de Espanha e tio de Felipe VI, morreu esta terça-feira, aos 82 anos de idade, num hospital privado em Atenas, escreve o “El Mundo”.

Constantino II estava hospitalizado nos cuidados intensivos desde a semana passada e há vários dias que estava acompanhado pela família, incluindo a irmã Sofia, rainha emérita de Espanha, que esteve presente nos últimos momentos de vida do antigo monarca.

De acordo com a comunicação social grega, Constantino da Grécia poderá ter sofrido um AVC. O seu estado de saúde era bastante frágil, uma vez que também sofria de insuficiência respiratória, agravada ainda mais após ter sido internado, no ano passado, com covid-19.

Até ao momento, não há qualquer confirmação oficial sobre a causa do óbito.

O ex-rei já tinha sido hospitalizado em dezembro de 2021, após sofrer um ataque isquémico transitório.

Constantino assumiu o trono da Grécia em 1964, após a morte do pai, quando tinha apenas 23 anos, mas o seu reinado foi bastante conturbado, até ter sido forçado a fugir do país em 1967, mantendo-se como rei até 1973, quando a monarquia foi abolida.

Constantino só regressou à Grécia em 2009, depois de quatro décadas de exílio.