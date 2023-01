Navio que impedia o tráfego do canal de Suez foi desencalhado e a circulação normalizada

A Autoridade do Canal de Suez anunciou hoje que o navio cargueiro que estava encalhado naquela que é uma das rotas de comércio marítimo mais movimentadas do mundo, voltou a movimentar-se e o tráfego foi restabelecido.

A empresa de serviços no canal Leth Agencies tinha confirmado, ao início da manhã de hoje, que o navio, o 'MV Glory', estava encalhado perto da cidade de Qantara, na província de Ismailia, no Canal de Suez.

Segundo a empresa, três rebocadores foram enviados para o local para voltar a colocar a embarcação em movimento.

As autoridades não avançaram ainda informações sobre o que fez o navio encalhar, mas algumas regiões do Egito, incluindo as suas províncias do norte, registaram mau tempo no domingo.

O presidente da Autoridade do Canal do Suez, Oussama al-Rabie, garantiu, entretanto, que o tráfego do canal -- por onde passa 10% do comércio mundial -, não foi interrompido pelo incidente do cargueiro 'M/V Glory'.

"O tráfego esteve sempre normal no Canal do Suez, lidámos profissionalmente com o incidente", referiu.