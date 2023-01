António Guterres:"Portugal estava num beco sem saída" há 50 anos, agora é o mundo que está

O humanista que esta sexta-feira discursou na conferência que assinala os 50 anos do Expresso – na qualidade de secretário-geral das Nações Unidas – tem o mesmo sentido de justiça social e de genuína preocupação com os direitos dos mais desfavorecidos que tinha o jovem estudante de engenharia que, há mais meio século, trocou o sonho de ser investigador em Física pela intervenção política. Foi a matriz humanista desse jovem católico investido pela legitimidade do cargo que ocupa que o fez mencionar o “sofrimento do povo ucraniano”e o impacto “verdadeiramente devastador” desse conflito que é "central" na nossa época", para o qual “continua a não se vislumbrar uma saída” e um verdadeiro empenho das partes em negociações de paz.

O humanista que hoje ocupa o cargo de secretário-geral da ONU descobriu a importância da política quando, jovem estudante, sentiu “um choque profundo [ao] constatar níveis de miséria chocantes. Essa experiência de ação social em três bairros da Alta de Lisboa — Valeira, Calçada e Bacalhau — criou-me um sentido de obrigação moral, depois de ver que uma parte substancial da população do país vivia em condições horríveis”, disse António Guterres em entrevista ao fundador do Expresso Francisco Pinto Balsemão no podcast Deixar o Mundo Melhor, que marcou o último ano.

Os dois primeiros dois alertas: Paz e Desenvolvimento

O mundo atual “está num beco sem saída". Se os "dirigentes acham que encontram a solução cavando, quanto mais cavam mais se afundam", disse o assertivo e crítico Guterres: “ Se hoje tentássemos fazer uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, acabaríamos com um texto pior” do que aquele que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 1948.

“Estamos a andar para trás (…) cresce a pobreza, cresce a fome, cresce a desigualdade”, disse o humanista Guterres: “Depois da covid os sistemas [de muitos países] estão a lutar para garantir educação e saúde”, lembrando que as meninas têm de lutar pelo “direito a regressar à escola” em países onde se assiste a um não avanço ou mesmo uma regressão dos direitos das mulheres.

“Vemos em muitas organizações internacionais” que é cada vez mais difícil chegar um consenso sobre as questões de género", assistimos ao reforço da lógica do patriarcado" como forma de exercer poder sobre as mulheres. Os confinamentos impostos pela covid-19 criaram situações que reforçaram a “violência na família”, e as mulheres e crianças são as primeiras vítimas desta violência.

Guterres recordou a fundação do Expresso em 1973, e o papel decisivo deste jornal na "transformação do nosso país". No geral, a “imprensa tem hoje igualmente um papel essencial no mundo”, mundo este que se “encontra num beco sem saída […como] Portugal estavam num beco sem saída em 1973.”

Recorde-se que o fundador do Expresso, Francisco Pinto Balsemão desafiou António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa para serem acionistas do jornal em 1973, quando Portugal vivia em ditadura, os jovens eram mobilizados para a Guerra Colonial, e existia censura na imprensa.

Direitos das Novas Gerações

O humanista Guterres disse que os direitos das “novas gerações” estão em risco: “Estamos a perder a guerra contra as alterações climáticas.” O secretário-geral da ONU também alertou para as “violações dos direitos sociais”, mencionando, também, as redes sociais e as empresas multinacionais que gerem estes negócios, que podem pôr em risco o direito à privacidade, com uma eventual utilização de dados pessoais e informações dos utilizadores sem que estes tenham conhecimento.

Passaram 50 anos desde que o Expresso publicou o primeiro número. A fome, a pobreza, a educação e a igualdade de género continuam a viver"retrocessos". “Estamos de novo a andar para trás e de forma particularmente chocante", e continuamos a ter "limitações no acesso à saúde reprodutiva.”