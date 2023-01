Sem o Papa emérito, Francisco ganha liberdade e um ou outro problema

A morte de São XVI confere ao Papa Francisco uma liberdade que nunca teve desde que foi eleito, em 2013, devido à presença paralela do seu antecessor no Vaticano. Ao mesmo tempo, a decisão inédita de renunciar ao cargo e permanecer no Estado Pontifício ao longo de dez anos fez de Joseph Ratzinger uma barreira protetora contra as investidas da extrema-direita eclesiástica contra o atual Papa, visto como “um terceiro-mundista” nas antípodas de São.

