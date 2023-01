Homem mata sete familiares nos Estados Unidos

Um homem de 42 anos matou a tiro os cinco filhos, a mulher e a sogra antes de se matar numa cidade do sul do estado norte-americano do Utah, confirmaram hoje as autoridades locais.

O incidente, segundo as autoridades, ocorreu duas semanas depois de a mulher lhe ter pedido o divórcio.

Os primeiros elementos da investigação "levam a crer que o suspeito cometeu suicídio após matar outras sete pessoas na casa", explicou em comunicado a cidade de Enoch City, no Utah, onde ocorreu a tragédia.

A polícia descobriu os corpos, todos com "ferimentos de bala", na tarde de quarta-feira depois de receber uma chamada a solicitar que verificassem o estado da família, segundo o documento.

Os cinco menores tinham entre 04 e 17 anos. O suspeito também matou a mulher de 40 anos e a sogra de 78 anos, antes de colocar termo à vida.

Numa conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Enoch City, Geoffrey Chesnut, disse que havia sido "apresentado um pedido de divórcio" pela mulher em 21 de dezembro. Chesnut era vizinho da família.

A polícia da pequena cidade de 7.000 habitantes, localizada no sudoeste do Utah, a mais de quatro horas de estrada da capital do estado, Salt Lake City, já tinha referenciado a família.

"Estivemos envolvidos em algumas investigações sobre esta família há alguns anos", disse o chefe da polícia local, Jackson Ames.

No entanto, disse que nenhum evento recente provocou preocupação na família.

A Casa Branca já manifestou pesar pela tragédia, dizendo que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a Primeira-dama, Jill Biden, estavam "de luto com o povo de Enoch City".

"Muitos norte-americanos perderam entes queridos ou tiveram as suas vidas viradas de cabeça para baixo pela violência", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, citada em comunicado.

"Os nossos corações estão com todos os afetados por esta violência sem sentido", escreveu no Twitter o governador republicano do Utah, Spencer Cox, pedindo para rezar pelos residentes da cidade.

De acordo com o 'site' Gun Violence Archive, foram registados 648 tiroteios massivos, nos quais pelo menos quatro pessoas morreram ou ficaram feridas, em 2022. E 11 já ocorreram durante os primeiros cinco dias de 2023.

Ao início da manhã, foi adiantado que oito pessoas, incluindo cinco crianças, foram encontradas mortas com ferimentos de bala numa casa do sul do Utah na quarta-feira, de acordo com autoridades, que não forneceram mais detalhes.

As vítimas foram encontradas quando a polícia fez um controlo de bem-estar na residência.

Estas verificações constituem procedimentos de rotina quando as pessoas não são vistas durante longos períodos de tempo.