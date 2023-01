Bento XVI: na fila para homenagear o Papa que poucos entenderam

A fila começa no final da Via della Conciliazione, chega à solene Plaza de Bernini e, depois de se sujeitar ao rito contemporâneo dos detetores de metais, entra na Basílica de São Pedro para sair, em seguida, pelo lado oposto, desmobilizando-se pelos arredores do Vaticano. Flui rápida, empurrada discretamente por guardas da Santa Sé. Lê-se em todos os rostos certa gravidade. Não há alegria nem serenidade, talvez respeito. E muita curiosidade, decerto.

