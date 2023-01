Venezuela recebe primeiro navio cruzeiro com turistas europeus em 15 anos

A Venezuela recebeu esta terça-feira, pela primeira vez em 15 anos, um cruzeiro com quase 500 turistas europeus, que nos próximos dias vão conhecer a ilha venezuelana de Margarita, estado de Nueva Esparta.

Os turistas, da Alemanha, Espanha, Bélgica, França e Itália, foram recebidos no Porto Internacional El Guamache (estado de Nueva Esparta) pelos ministros de Turismo e Transporte da Venezuela, Alí Padrón e Ramón Celestino Velásquez Araguayán, respetivamente, representantes das autoridades locais, deputados e operadores turísticos.

“Começámos o ano felizes, recebendo este cruzeiro com 498 turistas, na sua maioria alemães. Rompemos o celofane das sanções e medidas coercivas”, disse o ministro de Turismo, Alí Padrón aos jornalistas, sublinhando que resultou do esforço conjunto das autoridades locais e que “é o primeiro cruzeiro de muitos que virão”.

Por outro lado, o ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, explicou que se trata do “navio cruzeiro Amadea” cuja chegada “abre um leque de oportunidades turísticas” para o país.

“A embarcação traz turistas de Espanha, Alemanha, Bélgica, França e Itália. Isso irá beneficiar o turismo em toda a Venezuela, não apenas no estado de Nueva Esparta, porque com estes cruzeiros, se exibirá o país para os cidadãos que queiram viajar e conhecer”, precisou através do Twitter.

Em declarações aos jornalistas o ministro de Turismo Alí Padrón explicou que os visitantes vão visitar o Parque Nacional Lagoa de La Restringa, a praia El Água, as cidades de Porlamar, Juan Griego, Pampatar e La Asunción, para conhecer os espaços históricos, rotas gastronómicas e outras atrações locais.

“Estamos trabalhando com o Ministério do Transporte e a Bolivariana de Portos (Bolipuertos, estatal) para adequar os espaços necessários e dar atenção de primeira aos turistas”, disse Alí Padrón, sublinhando que se trata de “um grande investimento” do Governo venezuelano.

Por outro lado, precisou que a Venezuela prevê assinar um acordo com a Polónia para a realização de “voos diretos entre Varsóvia e Porlamar (Nueva Esparta), com 300 passageiros semanais”.

À chegada a Margarita os visitantes assistiram a uma mostra de artesanato local.

Segundo as autoridades locais mais de 140 militares e oficiais de distintos organismos de segurança, participam nas operações de segurança dos visitantes ao longo de cinco rotas turísticas de Nueva Esparta.