Seja bem-vindo à era da crise permanente

A maioria de nós já a sente na pele, mas talvez não conheça ainda o conceito que a define. Para o dicionário Collins, esta ideia da crise em estado permanente é a palavra do ano de 2022 - e provavelmente será também uma das marcas de referência do ano que se segue. A definição oficial ajuda a que nos identifiquemos com ela: "Um período prolongado de instabilidade e insegurança graças a uma série de eventos catastróficos." Parece-se bastante com a realidade dos últimos anos, graças à acumulação da crise económica com a pandemia, a guerra e o agudizar das alterações climáticas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler