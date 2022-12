Dois dos youtubers mais populares da atualidade lançaram uma bebida energética – e os fãs esperam horas e lutam para a comprar

Várias lojas do supermercado Aldi, um pouco por todo o Reino Unido, viram-se na quinta-feira a braços com multidões de consumidores que tentavam comprar uma bebida energética produzida por dois dos youtubers mais populares da atualidade: Logan Paul e Olajide Olatunji, mais conhecido por KSI.

Longas filas formaram-se de madrugada, muitas envolvendo horas de espera, e o caos dentro dos supermercados fez lembrar o pior das promoções da Black Friday.

A razão para o sucedido é clara, e é ensinada em qualquer curso introdutório de economia: a procura pela bebida energética, proveniente sobretudo dos milhares de fãs dos influencers digitais, é significativamente maior do que a oferta. A bebida, Prime Hydration, era apenas vendida na página da marca na internet e na rede de supermercados britânica Asda, até a distribuição ter sido alargada ao Aldi.

Mesmo assim, as quantidades para venda são limitadas - na quinta-feira, cada cliente podia adquirir apenas uma garrafa de cada um dos três sabores disponíveis - e o produto está esgotado no site da marca. Algumas garrafas, cujo preço é fixado nas 1,99 libras (2,25 euros), chegam a ser revendidas por milhares de euros na internet. Surgiram contas de Twitter dedicadas exclusivamente a acompanhar as peripécias do processo de distribuição e a divulgar quais os supermercados onde a Prime Hydration ainda não esgotou.

O próprio Aldi foi obrigado a emitir um pedido de desculpas porque nem todos os clientes conseguiram obter o que pretendiam: "Lamentamos que alguns clientes não tenham conseguido obter este produto. No entanto, a procura tem sido extremamente elevada... Limitámos as compras a uma garrafa de cada sabor por cliente de modo a que o maior número possível de clientes tivesse a oportunidade de o comprar".

Os dois empresários, Logan Paul e KSI, contam com perto de 48 milhões de subscritores no YouTube e 37 milhões de seguidores na rede social Instagram, valores que disparam após os youtubers terem protagonizado num dos maiores eventos mediáticos de 2018, um combate de boxe muito publicitado que gerou uns estimados 150 milhões de euros.

Agora, ,ilhares de fãs estiveram dispostos a esperar horas e a lutar, por vezes fisicamente, entre si pela oportunidade de adquirir um produto que alguns parecem nem apreciar.

Citado pelo jornal BerkshireLive, sediado no condado britânico de Berkshire, um dos jovens fãs, Fawzan, diz ter chegado ao supermercado Aldi da sua cidade pelas 8h com a intenção de comprar duas garrafas de Prime. Ao jornal, Fawzan relatou ter estado numa longa fila e confessou que “odiava” o produto e que as “bebidas de 50 cêntimos das lojas de conveniência sabiam melhor”. Contudo, o jovem “faria tudo novamente” se tivesse essa oportunidade: “a emoção do processo tornou a experiência agradável”.