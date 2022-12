Incêndio em casino no Camboja deixa pelo menos 30 mortos e 100 feridos

Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas durante um grande incêndio que atingiu um casino localizado na cidade cambojana de Poipet, a 200 metros da fronteira com a Tailândia, anunciaram hoje as autoridades do Camboja.

O porta-voz do Ministério do Interior do Camboja, Khieu Sopheak, disse ao jornal digital AJ Cambodia que pelo menos 30 pessoas morreram no incêndio, embora o balanço final de mortos possa ser maior.

A grande maioria dos feridos está a ser tratada em hospitais na Tailândia, de acordo com o portal de notícias Thai Enquirer.

O Ministério da Saúde tailandês apelou os centros de saúde da província de Sa Kaeo, próximo a Poipet, a estarem preparados para a eventual chegada de feridos, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Equipas de resgate agora procuram possíveis vítimas entre os escombros do prédio.

De acordo com as autoridades cambojanas, o incêndio começou na quarta-feira por volta das 23:30, horário local (15:30 em Lisboa) num casino localizado no complexo Diamond City e só foi controlado após nove horas.

O fogo, cuja causa está a ser investigada, espalhou-se rapidamente do casino para uma ala hoteleira do prédio por meio de uma passarela.

A violência do incêndio dificultou as tarefas de evacuação e extinção do fogo, nas quais participaram equipas de emergência e bombeiros da Tailândia.

Muitos dos feridos são tailandeses que trabalhavam no complexo de entretenimento.

Kun Kim, vice-presidente do Comité Nacional de Gerenciamento de Desastres do Camboja, disse ao AJ Cambodia que 300 a 400 pessoas ficaram presas dentro do prédio no momento do incêndio e muitas foram retiradas, mas não forneceu números exatos.

Em vídeos publicados nas redes sociais por testemunhas, é possível ver um grupo de pessoas presas no telhado do edifício, algumas das quais decidiram saltar para evitar as chamas.

Outras pessoas tentaram descer por lençóis amarrados pendurados nas janelas e por escadas de emergência.

As equipas de resgate tiveram que usar helicópteros para retirar dezenas de pessoas que estavam no telhado.

Poipet, uma cidade-chave na rota que liga a cidade turística cambojana de Siem Reap e a capital tailandesa, é famosa pelos vários casinos que ficam perto da fronteira tailandesa, onde o jogo é ilegal.