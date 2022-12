Total de mortos na explosão de camião-cisterna em Joanesburgo subiu para 18

O número de mortos na explosão de um camião-cisterna perto de Joanesburgo, África do Sul, no sábado aumentou para 18, anunciaram esta segunda-feira as autoridades regionais de saúde, em comunicado.

No sábado, dez pessoas morreram devido à explosão de um camião-cisterna, após embater numa ponte.

O acidente com o veículo, que transportava 60.000 litros de gás GPL, utilizado em fornos e fogões, e que provinha do sudeste do país, ocorreu quando o camião-cisterna ficou imobilizado num túnel perto de um hospital em Boksburg, cerca de 40 quilómetros a leste de Joanesburgo.

O acidente "causou uma fuga e deu origem a uma grande explosão, que causou danos significativos" num perímetro de 500 metros, lê-se no comunicado.

"Depois do acidente, mais oito pessoas sucumbiram a queimaduras e ferimentos graves", acrescentaram as autoridades regionais de saúde.

O último relatório, divulgado no domingo, referia 15 mortos.

Das 18 vítimas mortais, nove -- um motorista e oito enfermeiras -, trabalhavam no Hospital Tambo Memorial, que ficou com muitas janelas partidas e onde vários tetos desabaram.

No total, 37 pessoas no hospital, nomeadamente 24 doentes e 13 enfermeiros que se encontravam nos corredores ou no parque de estacionamento, sofreram queimaduras graves, destaca o comunicado.

O hospital foi encerrado e desconhece-se quando voltará a reabrir as portas.