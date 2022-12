Mais de 40 aeronaves chinesas atravessam o Estreito de Taiwan em “exercício de ataque”

A China admitiu ter realizado “exercícios de ataque” no mar e no espaço aéreo em torno de Taiwan no domingo, em resposta ao que disse ser uma provocação da ilha e dos EUA, conforme noticia o jornal “The Guardian”.

Numa cerimónia militar, Tsai Ing-wen, Presidente de Taiwan, reiterou a necessidade de a região aumentar a sua capacidade de defesa devido à “expansão contínua do autoritarismo”.

“Quanto mais nos prepararmos, menos prováveis serão as tentativas precipitadas de agressão. Quanto mais unidos estivermos, mais forte e segura Taiwan se tornará."

De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, entre as 06h00 de domingo e as 06h00 de segunda-feira, 47 aviões chineses cruzaram o Estreito de Taiwan, uma fronteira não oficial que já foi tacitamente aceite por ambos os lados.

Dezoito caças J-16, 11 caças J-1, seis caças Su-30 e drones foram utilizados na incursão chinesa. Taiwan disse ter monitorizado os movimentos chineses usando sistemas de mísseis terrestres e navios da Marinha.

“Esta é uma resposta firme à atual escalada e provocação EUA-Taiwan”, posicionou-se Shi Yi, porta-voz do comando do teatro oriental do Exército chinês, que anunciou patrulhas de combate conjuntas e exercícios de ataque nas águas em torno de Taiwan. Shi Yi referia-se, assim, ao projeto de lei de gastos com Defesa dos EUA, que considera a China um desafio estratégico. No que diz respeito à região do Indo-Pacífico, o projeto de lei autoriza o aumento da cooperação de segurança com Taiwan e exige uma cooperação mais ampla com a Índia, estando em causa tecnologias de defesa emergentes, de prontidão e logística.

O Exército da China costuma realizar grandes exercícios militares como demonstração de força em resposta às ações de apoio a Taiwan do Governo dos EUA. Em agosto, as Forças Armadas chinesas realizaram grandes exercícios militares em resposta à visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan. Pequim encara as visitas de governantes estrangeiros à ilha como um reconhecimento da independência da região.