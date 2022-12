Embaixada dos EUA alerta para possível atentado contra americanos em Islamabad

A Embaixada dos Estados Unidos em Islamabad alertou este domingo, 25 de dezembro, o pessoal para um possível ataque contra americanos num hotel na capital do Paquistão, quando a cidade se encontra em elevado alerta na sequência e um atentado suicida.

O Governo dos Estados Unidos está a par de uma informação segundo a qual "desconhecidos estão possivelmente a preparar um ataque contra americanos no Hotel Marriott, em Islamabad, em algum momento durante as férias" de Natal, avisou a embaixada num alerta de segurança.

A missão dos EUA também instou todo o pessoal a evitar deslocações não essenciais em Islamabad, durante esta quadra.

A diretiva da embaixada surge dois dias depois de um atentado suicida numa zona residencial da capital pasquitanesa ter causado a morte a um agente da polícia e ferimentos em outros 10 elementos do corpo policial.

A explosão ocorreu quando a polícia parou um táxi para inspeção durante um controlo de patrulha.

De acordo com a polícia, um passageiro do banco de trás detonou explosivos que carregava, fazendo explodir o veículo.

Militantes talibãs paquistaneses, aliados dos governantes do Afeganistão, reivindicaram mais tarde o ataque.

A administração de Islamabad colocou, desde então, a cidade em alerta elevado, proibindo reuniões públicas e procissões, mesmo com as campanhas em curso para as próximas eleições locais.