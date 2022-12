Estados Unidos enfrentam tempestade de inverno "única numa geração"

Os Estados Unidos enfrentam uma tempestade de inverno "única numa geração", como descreveu, esta quinta-feira, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), que afeta sobretudo o oeste do país, com uma vaga de frio extremo. Segundo o jornal “The New York Times”, quase três mil voos foram cancelados.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, já havia alertado hoje os norte-americanos para levarem a tempestade "extremamente a sério" e seguirem as recomendações das autoridades.

"Este é realmente um alerta meteorológico muito severo. E vai do Oklahoma ao Wyoming, e do Wyoming ao Maine. E há consequências reais. Por isso, encorajo todos a seguirem os avisos locais", disse em declarações à imprensa na Sala Oval na Casa Branca, em Washington. Mais de 150 milhões de pessoas estão sob aviso devido às temperaturas baixas.

Biden sublinhou que não se trata de um dia normal de neve, mas de algo "sério", revelando que o seu governo tem tentado contactar os 26 governadores dos Estados afetados. Segundo a imprensa local, no norte de Idaho foram atingidas temperaturas de até -50°C, enquanto algumas das principais cidades do país enfrentarão condições extremas esta sexta-feira, com -36°C em Chicago (Illinois), -35°C em Minneapolis (Minnesota) e -29°C em Denver (Colorado). Há centenas de milhares de pessoas sem energia, incluindo mais de 116.000 na Geórgia.

Na última atualização de hoje, o NWS previu uma "grande tempestade anormal" durante o fim de semana, com neve, ventos fortes e baixas temperaturas "perigosas". De acordo com especialistas, esta tempestade é conhecida como “ciclone bomba”.

O fenómeno climatérico vai desde o norte da Great Basin, uma bacia hidrográfica que abrange o Nevada, parte do Utah e da Califórnia, Idaho, Oregon e Wyoming, até ao norte do Meio-Oeste, os grandes lagos e a cordilheira dos Apalaches central e norte.

O NWS previu a existência de "uma perigosa massa de ar frio sem precedentes" de uma frente do Ártico atingindo os vales de Ohio e Tennessee na noite desta quinta-feira.

Além dos três mil voos cancelados, segundo o site FlightAware, há 700 atrasados. Os aeroportos mais afetados são os de O'Hare e Chicago Midway (Chicago) e o de Denver. As companhias aéreas alertaram que a neve, ventos gelados e temperaturas baixas podem afetar as viagens de Seattle (Washington) para Boston (Massachusetts) ou na Carolina do Sul.