Ataque a tiro no centro de Paris faz pelo menos três mortos e vários feridos, há um homem detido

Um ataque a tiro no centro de Paris provocou pelo menos três mortos e quatro feridos ao final da manhã desta sexta-feira, avança a Agence France-Presse (AFP). A polícia francesa já deteve pelo menos um homem, mas a operação ainda está a decorrer. Dois dos feridos foram levados para o hospital.

Os disparos aconteceram na rua d'Enghien, no 10.º bairro da capital francesa, uma zona com uma prevalência muito grande de cidadãos emigrantes. É também onde está localizada uma importante associação de emigrantes curdos em França. Segundo uma testemunha citada pela AFP, foram disparados cerca de sete a oito tiros.

O suspeito terá sido travado inicialmente por funcionários de uma empresa de segurança. O homem tem 69 anos, nacionalidade francesa, e já foi investigado por crimes de ódio e associação à extrema-direita francesa. Foi acusado duas vezes de tentativa de homicídio, em 2016 e 2021. Segundo a BFMTV, o homem terá atacado um campo de migrantes no ano passado. Estas informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

O Ministério Público de Paris abriu “uma investigação sobre o homicídio, homicídio voluntário e violência agravada”, disse fonte oficial ao canal BFMTV.

O vice-presidente da autarquia do Paris agradeceu a ação rápida das autoridades e mostrou solidariedade com as vítimas da “tragédia”.