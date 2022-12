Ataque a tiro no centro de Paris faz pelo menos dois mortos e vários feridos, há um homem detido

Um ataque a tiro no centro de Paris provocou pelo menos dois mortos e quatro feridos ao final da manhã desta sexta-feira, avança a Associated French Press (AFP). A polícia francesa já deteve pelo menos um homem, mas a operação ainda está a decorrer. Dois dos feridos foram levados para o hospital.

Os disparos aconteceram na rua d'Enghien, no 10.º bairro da capital francesa. Segundo uma testemunha citada pela AFP, foram disparados cerca de sete a oito tiros. Ao jornal “Le Figaro”, uma fonte policial disse que o homem detido tinha 69 anos. Terá sido travado inicialmente por funcionários de uma empresa de segurança.

As motivações do ataque ainda não são conhecidas, mas as autoridades não estão a tratar o caso como um ataque terrorista. O Ministério Público de Paris abriu “uma investigação sobre o homicídio, homicídio voluntário e violência agravada”, disse fonte oficial ao canal BFMTV.

O vice-presidente da autarquia do Paris agradeceu a ação rápida das autoridades e mostrou solidariedade com as vítimas da “tragédia”.

Em atualização