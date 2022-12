Grupos armados do Mali suspendem acordo de paz que assinaram em 2015

Quase todos os grupos armados do Mali que assinaram um acordo de paz no país em 2015, incluindo a antiga rebelião tuaregue, suspenderam a sua participação no acordo, alegando "persistente falta de vontade política" da junta governante para mantê-lo.

A Coordenação dos Movimentos Azawad (CMA), uma aliança de grupos predominantemente tuaregues também com uma componente árabe que lutou contra o Estado do Mali antes de assinar o chamado acordo de paz de Argel em 2015, bem como quase todos os grupos armados signatários, incluindo o pró-Bamako Gatia, "decidiram por unanimidade suspender a sua participação nos mecanismos de acompanhamento e implementação" do acordo.

Esta decisão vigora "até à realização de uma reunião com a mediação internacional, em terreno neutro, a fim de decidir sobre o futuro" do acordo, acrescentam em comunicado.

Violência espalha-se a Niger e ao Burkina Faso

Os grupos armados "lamentaram unanimemente a falta de vontade política das autoridades de transição para aplicar o acordo de paz e reconciliação no Mali" e "a inércia destas últimas perante os episódios de insegurança que causaram centenas de mortos e deslocados" nas regiões de Ménaka, Gao e Timbuktu.

Ao mesmo tempo, os grupos também lançaram "um apelo urgente" às organizações humanitárias para que ajudem as populações em perigo naquelas regiões.

Em 09 de dezembro, a CMA já tinha denunciado, numa nota à imprensa, o "fracasso" do acordo de Argel e apelado aos seus promotores internacionais para que "evitassem uma rutura definitiva" entre as partes.

O Mali foi palco de dois golpes militares, um em agosto de 2020 e outro em maio de 2021. O Governo adotou um cronograma de transição para permitir que os civis retornem ao poder em março de 2024.

A crise política anda de mãos dadas com uma grave crise de segurança em curso desde a eclosão, em 2012, da independência e das insurgências terroristas no norte.

A antiga rebelião da independência tinha parado de lutar com o acordo de paz de 2015. Os terroristas continuam a lutar contra o Exército do Mali e a sua violência espalhou-se para o centro do país, bem como para o Burkina Faso e o vizinho Níger.