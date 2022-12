Publicação das declarações fiscais de Trump aprovada em comissão parlamentar

Uma comissão da Câmara dos Representantes votou a favor da publicação das declarações fiscais do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que travou uma batalha legal durante anos para mantê-las privadas.

Esta comissão com assento especial para assuntos tributários e com maioria democrata, até à instalação da nova maioria republicana no início de janeiro, votou a favor 24-16 para a publicação dos seis anos registos de impostos milionários de Trump, entre 2015 e 2020.

Antes da votação, os democratas ainda não tinham descartado tornar estes registos fiscais imediatamente públicos após a aprovação, mas a data exata de publicação ainda não era conhecida, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O presidente da comissão, o democrata, Richard Neal, referiu que os materiais de apoio serão divulgados juntamente com o relatório.

Já o congressista do Texas Kevin Brady, o principal republicano do comité, levantou preocupações sobre a privacidade, já que os documentos podem conter informações como números da segurança social. Este grupo de congressistas exigia há três anos os documentos enviados ao fisco pelo republicano entre aqueles anos, pedido que Trump sempre recusou.

Trump quebrou um hábito dos seus antecessores desde a década de 1970 e não divulgou as suas declarações fiscais, o que levantou muitas dúvidas sobre o seu conteúdo.

O relatório pode fornecer uma visão mais completa das finanças pessoais e empresariais de Trump, possivelmente revelando quanto dinheiro o magnata republicano pagou em impostos, que receitas obteve em operações estrangeiras e se as suas receitas foram tão grandes como Trump sugeriu.

A divulgação destes dados acontecerá após uma batalha de anos que culminou com o Supremo Tribunal a abrir caminho em novembro para que o Departamento do Tesouro enviasse os registos ao Congresso norte-americano.

O comité recebeu seis anos de declarações fiscais de Trump e alguns dos seus negócios.

Os democratas estão sob pressão para agir agressivamente, pois faltam apenas duas semanas para que os republicanos assumam formalmente o controlo da Câmara dos Representantes.

A sessão de terça-feira foi uma oportunidade para os democratas divulgarem todas as informações que obtiveram sobre uma figura que ainda molda a política dos EUA, apesar de ter perdido a reeleição em 2020.

Trump já anunciou que é candidato à vaga republicana para a corrida à Casa Branca em 2024.

A falta de transparência de Donald Trump, que fez da sua riqueza um argumento de campanha, alimentou especulações durante anos sobre a extensão da sua fortuna ou potenciais conflitos de interesse.

A empresa da sua família, a Trump Organization, foi considerada culpada no início de dezembro por fraude financeira e fiscal após um julgamento em Nova Iorque, onde o ex-Presidente republicano não foi julgado.