União Europeia chega a acordo para limitar o preço do gás

O braço de ferro foi longo, mas os ministros da Energia chegaram finalmente a um entendimento para travar os preços excessivos de gás. O travão está desenhado e já tem o acordo político. Só a Hungria votou contra e a Áustria e os Países Baixos abstiveram-se. A Alemanha resistiu até à última, mas acabou por concordar com o limite ao preço do gás, depois de negociar alterações num outro regulamento sobre o licenciamento de projetos de energia renováveis.

O Mecanismo de Correção de Preços entra em vigor em fevereiro do próximo ano e será ativado caso o índice TTF (referência para os contratos na Europa) ultrapasse os €180 por Magawatt-hora (MWh), durante três dias seguidos. Hoje, o índice está nos € 115 MWh.

O acordo político sobre o limite ao preço do gás permite também desbloquear as compras conjuntas de gás, que poderão arrancar na próxima primavera. Apesar do consenso que existia sobre as compras conjuntas, as duas decisões estavam ligadas e uma só avançava se avançasse a outra.

Formalmente, a aprovação dos vários regulamentos segue para procedimento escrito e deverá ficar concluída nos próximos dias.