Pelo menos 24 mortos em deslizamento de terras na Malásia

As equipas de resgate continuaram as operações em busca de sobreviventes um dia após um aluimento de terras num acampamento, perto de Kuala Lumpur, na Malásia, que fez 24 mortos, segundo um novo balanço. Entre as vítimas mortais do deslizamento de terras estão sete crianças.

Nove pessoas ainda continuam desaparecidas na sequência do acidente, que ocorreu na madrugada de sexta-feira, num acampamento, numa quinta perto da cidade de Batang Kali, na periferia de Kuala Lumpur, a capital da Malásia.

Segundo responsáveis, mais de 90 pessoas, a maioria a dormir, estavam no local, situado perto de uma estação de montanha, com parques temáticos e um casino.

As hipóteses de encontrar sobreviventes na lama e nos escombros são "mínimas", disse Norazam Khamis, um responsável dos bombeiros.

Até agora, 61 pessoas foram encontradas sãs e salvas, disseram as autoridades.

O governo malaio impôs leis rigorosas sobre construção em encostas, mas os aluimentos de terras continuam a ser comuns no país.

Em março, quatro pessoas morreram num acidente semelhante, também na periferia de Kuala Lumpur.