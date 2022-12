O aquário cilindríco de Berlim rebentou: a maior parte dos peixes morreu na rua

O aquário Berlin AquaDom & Sea Life Center, de formato cilíndrico, tinha alguns peixes raros, que acabaram por morrer na rua principal do bairro Mitte, depois deste rebentar. Apresentado como o maior do género em todo o mundo, tinha 14 metros de altura e mais de 1500 peixes, entre os quais espécies raras.

Ao explodir, o aquário provocou uma total devastação em seu redor. Foram feitas algumas tentativas de resgate dos peixes que foram atirados para rua, recolocando-os em pequenos tanques.

O acidente aconteceu durante as primeiras horas da manhã de sábado, quando a rua e a área circundante estavam praticamente desertas, evitando assim uma tragédia humana maior, já que a visita ao complexo era um programa familiar comum, ainda mais nesta época de Natal.

Duas pessoas, incluindo um empregado do Radisson Collection Hotel Berlim, foram feridas pelos fragmentos. Ficaram desalojados 350 hóspedes do hotel que faz parte do complexo no qual se situa o aquário; e o hotel foi encerrado.

A temperatura era então de 7 graus negativos, e as pessoas foram recolhidas por autocarros enviados para o local. Os bombeiros tiveram de proceder ao encerramento da rua que faz ligação entre Alexanderplatz e as portas de Brandenburg, devido às inundações que o enorme volume de água provocou.

O aquário tinha sido alvo de obras no ano de 2020 de acordo com informações fornecidas pela companhia que o explora comercialmente. Até ao momento não se sabe a razão pela qual o aquário rebentou.