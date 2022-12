Senado dos EUA aprova financiamento e evita paralisia do Estado

O Senado dos Estados Unidos aprovou, na quinta-feira, um projeto de lei para financiar os serviços federais até 23 de dezembro, adiando assim por uma semana a ameaça de encerramento do Governo federal.

O projeto, já aprovado na Câmara dos Representantes na quarta-feira, recebeu 71 votos a favor e 19 contra. O diploma tem ainda de ser assinado pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, antes de poder entrar em vigor.

Este projeto de lei de orçamento temporário permitiu ganhar tempo para a negociação do projeto de lei destinado ao financiamento do ano fiscal 2023, que se estende de 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023.

Os legisladores tinham até à meia-noite desta sexta-feira para chegar a um acordo, ou todo o financiamento dos serviços federais teria sido subitamente cortado.

Os departamentos, mas também os parques nacionais, alguns museus e uma multidão de agências teriam sido afetados, deixando centenas de milhares de empregados no desemprego.

A anterior resolução de continuidade tinha sido aprovada a 30 de setembro e permitiu o financiamento do Estado federal até sexta-feira.

Desde 1976, quando foram aprovadas as novas leis do orçamento, que o governo ficou sem fundos em 20 ocasiões, se bem que na maioria o problema se tenha verificado apenas durante um dia. O período mais prolongado, de 35 dias, ocorreu durante o mandato do republicano Donald Trump (2017-2021).