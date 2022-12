Dois homens e um cão resgatados no Atlântico após mais de 10 dias à deriva

Dois amigos, Joe DiTomasso e Kevin Hyde, e um cão poodle chamado Minnie ficaram à deriva durante mais de dez dias no Oceano Atlântico. Começaram a viagem a 27 de novembro, num veleiro, e, nesta terça-feira, foram encontrados a mais de 200 milhas (cerca de 320 quilómetros) ao largo da costa de Delaware, Estados Unidos.

Como conta o “The New York Times”, no dia três de dezembro os dois homens, com cerca de 70 anos, ficaram sem energia e perderam o contacto com o mundo quando viajavam de Nova Jersey para Florida Keys, num veleiro chamado The Atrevida II.

Depois de mais de dez dias à deriva, foram finalmente resgatados, pela tripulação de um navio-tanque chamado Silver Muna. “Foi apenas uma espécie de pequeno milagre termos sido encontrados, para dizer a verdade”, disse Kevin Hyde nesta quarta-feira à noite.

O navio-tanque, que já vinha dos Países Baixos para Nova Iorque, teve de desviar a rota e reduzir a velocidade para resgatar os homens e o cão. “Nessa altura, já estávamos quase fora da rota de navegação. Por isso, foi provavelmente o último navio que nos teria conseguido encontrar”, disse ainda Hyde.