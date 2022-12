Lei das Estatais foi alterada para facilitar nomeações. Será que Lula vai repetir erros do passado?

A aprovação de uma alteração à Lei [das empresas] Estatais que reduz de ”36 meses para apenas 30 dias o período de quarentena para que pessoas indicadas para a presidência ou direção de empresas públicas possam assumir" novos cargos está a gerar uma onda de perplexidade em muitos sectores da sociedade brasileira.

Os mais críticos dizem que esta lei tem um nome, Aloizio Mercadante, 67 anos, economista, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, militante e fundador do Partido dos Trabalhadores de que foi vice-presidente, ex-ministro da Educação e da Casa Civil da ex-Presidente Dilma Roussef.

Com todo este currículo, Mercadante, filho do general Oswaldo Muniz Oliva, é a escolha de Lula da Silva e do seu futuro Ministro da Fazenda, Fernando Hadadd para presidir ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, empresa pública que tutela a aplicação de muitos milhões de reais.

A Lei das Estatais foi aprovada em junho de 2016, na sequência da operação Lava Jato, e era um instrumento regulador na gestão de empresas públicas que impedia a passagem direta de atores políticos para o comando das empresas. Preto no branco, a lei dizia a dado passo que é proibida “a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria [de uma empresa pública] de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”.

Os mercados não gostaram da indigitação de Aloizio Mercadante para o BNDES, apesar de o homem escolhido por Lula para o desenvolvimento sustentável do Brasil ser professor de Economia na Universidade Católica de São Paulo.

Certo é que esta escolha do Presidente eleito “é um bom sinal para o futuro Governo de Lula da Silva porque mostra que o PT tem apoio parlamentar. Mas é também um mau sinal de que Lula pode voltar aos erros do passado”, disse ao Expresso o catedrático de Ciência Política. Octávio Amorim Neto.