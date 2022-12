Ex-coordenador do partido França Insubmissa condenado por violência doméstica

O deputado francês Adrien Quatennens, antigo coordenador do partido de esquerda La France Insoumise (LFI), foi esta terça-feira condenado a quatro meses de prisão por violência doméstica. Quatennens, deputado de 32 anos, uma das estrelas em ascensão da esquerda francesa, foi condenado por um tribunal em Lille, depois de se ter declarado culpado de esbofetear, durante uma discussão, a mulher, de quem se está a divorciar.

O incidente, tornado público em setembro, forçou a sua demissão como coordenador da França Insubmissa, o principal partido da esquerda francesa, fundada por Jean-Luc Mélenchon, e a interrupção do seu trabalho como deputado. A advogada do político, Jade Dousselin, adiantou aos jornalistas que a condenação se refere a uma bofetada que ocorreu "há um ano", numa situação "extremamente tensa" e que "não foi repetida". "Esta pena não o impede de regressar à Assembleia Nacional", disse Dousselin.

O sucessor de Quatennans na coordenação da LFI, Manuel Bompard, frisou que apoia o seu regresso à Assembleia Nacional e que essa posição não contradiz o apoio do partido à agenda feminista, com a qual afirmou estar comprometido. Pouco depois, o grupo parlamentar da LFI anunciou a suspensão do antigo coordenador durante quatro meses.

Os outros partidos de esquerda e ambientalistas, que, juntamente com a LFI, formam a coligação Nupes, são a favor da demissão de Quatennans, que já anunciou não ter intenção de o fazer. Essa posição foi expressa pela deputada ambientalista Sandrine Rousseau, segundo a qual "um deputado condenado por violência machista (...) deve demitir-se, por respeito pelas mulheres" e pelos valores defendidos.

Numa entrevista ao diário "La Voix du Nord", Quattenens declarou-se vítima de um "linchamento dos media" e de um "ataque feroz", garantindo que não se demite. "Como cidadão, aceito a minha sanção", acentuou, mas acrescentou que se recusa a "continuar a sofrer esta maldade" e pretende continuar a ser deputado. "Demitir-me depois de ter sido condenado por um ato que admiti criaria um precedente perigoso e abriria a porta a todo o tipo de exploração política da vida privada", argumentou Adrien Quatennens.